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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المحافظة ويستمع لمطالب الأهالي

محافظ كفرالشيخ يؤدي
محافظ كفرالشيخ يؤدي صلاة الجمعة في مسجد المحافظة
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أدّى اللواء  علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم صلاة الجمعة، بمسجد المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من وكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات والأجهزة التنفيذية.
وعقب صلاة الجمعة، التقى محافظ كفرالشيخ بعدد من المواطنين واستمع لمقترحاتهم ومطالبهم، موجهًا بسرعة تلبية احتياجاتهم ودراسة المقترحات المقدمة.

وأكَّد محافظ كفرالشيخ على حرصه المستمر على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وصرّح محافظ كفرالشيخ، نحن نعمل بكل جدية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة كفرالشيخ، ونتابع عن كثب كل التحديات التي تواجه أبناء المحافظة، ونحن مستمرون في تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى المعيشة، ونسعى دائمًا لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لأبناء محافظة كفرالشيخ.

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