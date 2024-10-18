محافظ أسوان يقرر تعديل تعريفة السيرفيس بنسبة 12 إلى 15%

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب صدور قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بزيادة أسعار الوقود تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السيرفيس داخل المحافظة وبين المراكز وزياديتها بنسبة تتراوح ما بين 12 % إلى 15 % .

وأوضح المحافظ أنه تم وضع مجموعة من المعايير لتطبيق التعريفة الجديدة تهدف إلى مراعاة كثافة الخط داخل حدود المحافظة ، مع مراعاة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلاً عن جرد كميات الوقود والسولار المتواجدة فى محطات الوقود بمعرفة مديرية التموين لضمان بيع الكميات المتاحة بالسعر السابق قبل الزيادة ، وبالتوازى تم التنسيق مع المحافظات المجاورة بالأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج والقاهرة لتحديد التعريفة الجديدة من وإلى أسوان ، وتم طباعة التعريفة على لوحات توضيحية بكافة المواقف بمختلف المراكز والمدن لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل.

الإبلاغ عن أى مغالاة من سائقي سيارات السيرفيس

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بالإبلاغ عن أى مغالاة من سائقى سيارات السيرفيس على أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة 01278655167 و 01091565955 ، وكذا الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 حيث أن المركز وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية جاهزة ومنعقدة بشكل دائم للتفاعل مع أي شكاوى جماهيرية .

وأوضح أنه سيتم تنظيم حملات من التموين وحماية المستهلك لمتابعة أسعار السلع والمنتجات بالأسواق ، فضلاً عن قيام مركز السيطرة بالمتابعة اليومية للأسعار الإلكترونية المعلنة بمحطات الوقود .

ويذكر أن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية شملت زيادة السعر للتر لبنزين 80 إلى 13.75 جنيه ، ولتر بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه ، ولتر بنزين 95 بسعر 17 جنيها، والسولار بسعر 13.50 للتر ، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن ، وغاز تموين السيارات بسعر 7 جنيهات / م3 ، فى حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وذلك إعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة وذلك بعد مراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائى فى ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار .

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