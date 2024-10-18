محمد سلام ينعي يحيي السنوار "حي يرزق ولا يموت"

نعي الفنان محمد سلام زعيم حركة حماس يحيي السنوار، وذلك بعد إعلان وفاته بالأمس جراء عملية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر الفنان محمد سلام علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لزعيم حركة حماس يحيي السنوار، وهو يشهر علامة النصر.

منشور الفنان محمد سلام

وعلق الفنان محمد سلام علي الصورة "يحيي السنوار حي يرزق، يحيي لا يموت مقبل لا مدبر".

مازال العدوان الإسرائيلي يمارس كل المجازر وجرائم الحرب الإنسانية علي الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر العام الماضي، وحتي الآن.

يشار إلى أن الفنان محمد سلام يستعد للعودة للنشاط الفني، ببطولة مسلسل"كارثة"، وذلك بعد إعلان الشركة المتحدة عن العمل خلال الأيام القليلة الماضية.