طب سوهاج تناظر 1387 طالبًا للوقوف على معدل انتشار السمنة والنحافة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج حملة موسعة للوقوف على معدل انتشار السمنة والنحافة بين طلاب الجامعة، حيث تم البدء بكليات التربية النوعية، التمريض، الصيدلة والألسن.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان تلك الحملة تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لبناء وتنمية الإنسان المصري تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تهدف الحمله قياس مدى انتشار السمنة والنحافة لدى طلاب الجامعة، و اجراء المسح الشامل و قياس الطول والوزن وحساب مؤشر كتلة الجسم، وذلك من منطلق تزايد الاهتمام بالصحة وعلاقتها بالتعليم.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على العناية بصحة ابنائها الطلاب والطالبات، الي جانب التوعية بخطورة السمنة والنحافة والأساليب السليمة لتجنبهما.

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري الي ان الحملة تستهدف جميع الطلاب داخل كليات الحرم الجامعي القديم و الجديد، حيث تم مناظره ١٠٤٦ طالب وطالبه بكليات التربية النوعية والتمريض والصيدلة والالسن حتي الآن، وجاري استكمال بافي الكليات خلال المرحلة القادمة.

وأوضح الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة انه سيتم تنفيذ مجموعة من الندوات التوعوية و برنامج تغذوي للطلاب في شتى كليات الجامعة، وقد كانت البداية داخل الحرم الجامعي القديم حيث تم مناظرة عدد ٣١٥ طالبة بكلية التربية النوعية، وقي كلية التمريض تم مناظرة ٤٤٦ طالبة، ثم كلية الصيدلة حيث تم مناظرة ٢٨٥ طالب، و٣٤١ طالب بكلية الألسن بالجامعة الجديدة.

ويذكر أنه قام بمناظرة الطلاب أعضاء هيئة تدريس من قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب وعاونهم في جمع البيانات معيدات من كلية التربية النوعية، و تابع تنفيذ هذه الحمله وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.