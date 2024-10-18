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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر التعريفة الجديدة لـ«نقل الركاب» بكفرالشيخ

محافظ كفرالشيخ يعتمد
محافظ كفرالشيخ يعتمد تعريفة المواصلات الجديدة
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اعتمد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لنقل الركاب عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول برفع أسعار المنتجات البترولية، اعتباراً من اليوم الجمعة، محذرًا من استغلال المواطنين في تحصيل مبالغ أزيد من التعريفة المقررة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة عدم مخالفة التعريفة المقررة وخطوط السير أو إستغلال المواطنين وتكثيف الرقابة علي المواقف وسيارات الأجرة.

وتناشد محافظة كفرالشيخ المواطنين التمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور  136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية غرفة العمليات وإدارة الأزمات أسعار تعريفة الركوب الجديدة محافظة كفر الشيخ