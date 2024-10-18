أستاذ الاقتصاد: التحول للدعم النقدي أصبح ضرورة ملحة

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنه في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الأزمات المالية المتلاحقة أصبح لزامًا على كثير من الدول تعديل الإيديولوجية الاقتصادية بما يتماشى مع هذه التداعيات.

وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قضية الدعم تعتبر واحدة من أهم القضايا التي تحتاج إلى إعادة النظر في إطار التحديات العالمية، لافتًا إلى أن الدعم العيني يمثل جهدًا كبيرا ولم يصل إلى مستحقيه، ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، والتحول إلى الدعم النقدي أصبح يمثل ضرورة ملحة.

وأشار استاذ الاقتصاد إلى أنه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي فإن ذلك يتطلب الكثير من الضوابط لضمان تحقيق الميزات الخاصة بالدعم النقدي، متابعًا: «الضمانات الخاصة بالدعم النقدي تتطلب الإجابة عن الكثير من التساؤلات منها وجود قاعدة بيانات محددة ودقيقة للمستحقين ومحدثة للدعم النقدي».

وأوضح ان المعايير التي ستكون في الدعم النقدي لابد أن تكون مختلفة إلى حد ما عن المعايير الموجودة في الدعم العيني، فضلا عن أنه لا بد من تحديد قيمة الدعم النقدي.

