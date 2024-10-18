بعد زيادة أسعار البنزين.. هدوء في مواقف السيارات ومحطات الوقود بالإسكندرية

سيطرت حالة من الهدوء التام على محطات الوقود في مختلف أحياء محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر تزامنًا مع زيادة أسعار البنزين؛ فلم تشهد ازدحام أو أي شكواى سواء من المواطنين أو سائقي سيارات الملاكي والأجرة.

ولا تزال هناك حالة من الترقب بين سائقي سيارات الأجرة والمواطنين حول التسعيرة الجديدة للركاب، سواء في المشاوير داخل المحافظة أو السفر بين المحافظات.

وأعلنت غرف العمليات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه واعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر، تم تحريك أسعار الوقود في جميع محطات البنزين.

لتكون كالآتى بنزين ٩٥ السعر ١٧ جنيه لتر، وبنزين ٩٢ السعر ١٥.٢٥ جنيه لتر، وبنزين ٨٠ السعر ١٣.٧٥ جنيه لتر، والسولار السعر ١٣.٥٠ جنيه لتر، والكيروسين السعر ١٣.٥٠ جنيه لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت ٩٥٠٠ جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات / م٣.

وكلف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية الإدارة العامة للتجارة الداخلية، الإدارات التومينية بحملات تفتيش على جميع محطات تموين السيارات وعمل الجرد اللازم و التأكد من وفرة الوقود المعروض وعدم وجود أى تكدسات أو ازدحام.