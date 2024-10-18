"العزاوي": مقتل "السنوار" لن ينهي الأزمة وعلى المجمتع الدولي اتخاذ خطوات لقيام الدولتين

الجمعة 18/أكتوبر/2024 - 02:27 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية فرحات، ان مقتل زعيم حماس في غزة يحى السنوار⁩، لن ينعكس على مجرى العمليات العسكرية على الأرض، ولن يسهم في تهدئة الساحة المشتعلة في المنطقة، ودلل بأن مقتل قادة حزب الله في غارات إسرائيلية قبل أسابيع لم يؤثر في تهدئة الأوضاع.

وبين العزاوي في حديث لإذاعة الجزائر ان المنطقة تحتاج إلى عودة الهدوء وهذا ما تعمل عليه مصر والسعودية والأردن والعراق، حيث يسعى⁩ العراق عبر الدبلوماسية إلى احتواء الأزمة والعمل مع كل الشركاء العرب والإقليميين إلى ايجاد حلول توافقية لإنهاء ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وكذلك تفعل مصر والسعودية وقطر والإمارات حيث ان اتساع رقعة الصراع سيشغل المنطقة

وبين العزاوي "مقتل السنوار يشكل ضربة معنوية لحزب الله في لبنان"،و إن الحرب بين إسرائيل وحزب الله دخلت مسارا تصاعديا، ولا نستطيع أن نتصور أن هناك وقفا قريبا لإطلاق النار، بسبب ضعف القرار الدولي وتراجع الدور الأمريكي الضاغط على حكومة نتنياهو، التي تعمل على التصعيد العسكري وهو الأمر الذي لن يجلب الاستقرار لا لاسرائيل ولا لأي دولة في المنطقة.

واضاف العزاوي: هناك جهود تقوم بها فرنسا وبعض الدول الاوربية لعقد مؤتمر دولي في باريس بهدف التوصل لاتفاق سلام، لكن الأهم هو ان يفهم الجميع ان حل الدولتين هو الحل الوحيد والصحيح لإنهاء الصراع، ووقف التدخل الأيراني في المنطقة يجب ان يكون حاضرا لدى صناع القرار في المنطقة