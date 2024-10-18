إعلام إسرائيلي: نتائج التشريح أظهرت إصابة السنوار بعيار ناري في الرأس أدى إلى مقتله

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تشريح جثة رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى السنوار، بعد إعلان إسرائيل مقتله "بالصدفة" خلال اشتباك مع جنودها في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن عملية التشريح تمت في معهد أبو كبير للطب الشرعي، وأن الجثة تم الاحتفاظ بها في موقع "سري"، مشيرة إلى إمكانية استخدامها كورقة مساومة في المستقبل.

وكشفت الصحيفة أن نتائج التشريح أظهرت إصابة السنوار بعيار ناري في الرأس أدى إلى مقتله، حيث أُطلقت الرصاصة من مسافة بعيدة، بالإضافة إلى إصابته بشظايا ناجمة عن سقوط قذيفة.

من ناحيتها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم قطع إصبع السنوار بعد الاشتباه بمقتله، وإرساله لفحص البصمات.

ويأتي ذلك بعد أن نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقاطع فيديو تُظهر ما وصفها باللحظات الأخيرة للسنوار، عقب مقتله خلال اشتباكات في مدينة رفح أول أمس الأربعاء.