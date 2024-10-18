اقتران ثلاثي.. ظاهرة فلكية جديدة تحدث في سماء مصر يوم 24 أكتوبر

في ظاهرة جديدة فلكية ستحدث في سماء مصر يوم 24 أكتوبرالجاري ، حيث سيشرق القمر في الساعة 11:45 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ، الكوكب الرابع بعدا عن الشمس، ويتميز بالكوكب الأحمر أو كوكب الحرب.

وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل تلك الظاهرة الفلكية قائلا: نرى هذا الاقتران الثلاثي الرائع بالعين المجردة السليمة في السماء، إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي؛ نتيجة شروق الشمس في صباح اليوم التالي.



ودون "تادرس" عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن في نفس الوقت يكون القمرمقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء التوأم، وهو نجم ضخم برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

وفي وقت سابق، شارك المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي WSW، والذي تم عقده خلال شهر أكتوبر الجاري.



وأشار الدكتور طه توفيق رابح القائم بأعمال رئيس المعهد، أن مشاركة المعهد تأتي بهدف رفع مستوي التوعية بعلوم الفلك والفضاء، موضحا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت هذا الاحتفال كمناسبة للتنويه الدولي بالعلوم والتكنولوجيا ومساهمتها في تثقيف وتحسين حياة الإنسان على الأرض، وكذلك رفع درجة الوعي والتعليم في مجال الفضاء، وافادة الناس حول العالم بالمعلومات الهامة عن علوم الفضاء، والتشجيع على زيادة استخدام الفضاء لأغراض التنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى توفير الدعم العام للبرامج الفضائية، وجذب جيل جديد من الشباب وتحفيزهم نحو تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.