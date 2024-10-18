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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس هيئة تنمية الصعيد: الدولة حققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد
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قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن الصعيد خلال السنوات الأخيرة شهد طفرة كبيرة وانجازات تنموية، مثل الطرق والمحاور، فضلا عن الكباري وخطوط السكة الحديد، التي تنقل المواطنين من وإلى الصعيد في توقيتات أقل كثيرا.

وأضاف «رئيس هيئة تنمية الصعيد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن توجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة الدولة هو تحقيق إنجازات في مجال التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن وزارة النقل وضعت خطوط عريضة لتنفيذ خطوط السكة الحديد لتحقيق التنمية المستهدفة والعمل على وصول المواطنين لأقصى الصعيد ومحافظاته.

وتابع رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الدولة المصرية عملت أيضا على بناء المواطن، وتحسين جودة حياته سواء في الصحة أو التعليم والتعليم الجامعي، حيث تم إنشاء الجامعات وزيادة عدد الفصول، وبالتالي توفير فرص العمل.

وأوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن مشروعات التنمية الاقتصادية تغطي مساحات كبيرة من الصعيد عن طريق زيادة الرقعة الزراعية في صعيد مصر وإنشاء مصانع تقوم على الزراعة والقيمة المضافة للزراعات. 

الصعيد التعليم الجامعي الاقتصاد التنمية الدولة المصرية