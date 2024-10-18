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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط سائق تاكسى استولى على هاتف سيدة بقصر النيل

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائق سيارة "تاكسى" لإستيلائه على هاتف  ، من  إحدى السيدات عقب تركه سهواً بداخل السيارة.


تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة  بلاغا من (إحدى السيدات) بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة "تاكسى - لا تعلم بيانات قائدها" وقبل التحرك بالسيارة حدث خلاف بينها وقائد السيارة على قيمة الأجرة فقامت بالنزول من السيارة ، وعقب ذلك إكتشفت فقد هاتفها المحمول بداخل السيارة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإستيلائه على الهاتف المحمول وغلقه تمهيداً لبيعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة بقصر