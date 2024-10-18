ضبط سائق تاكسى استولى على هاتف سيدة بقصر النيل

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة ، من ضبط سائق سيارة "تاكسى" لإستيلائه على هاتف ، من إحدى السيدات عقب تركه سهواً بداخل السيارة.



تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات) بأنها حال إستقلالها سيارة أجرة "تاكسى - لا تعلم بيانات قائدها" وقبل التحرك بالسيارة حدث خلاف بينها وقائد السيارة على قيمة الأجرة فقامت بالنزول من السيارة ، وعقب ذلك إكتشفت فقد هاتفها المحمول بداخل السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وبمواجهته إعترف بإستيلائه على الهاتف المحمول وغلقه تمهيداً لبيعه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.