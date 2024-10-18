إبراهيم عبد النبي مديرًا للمركز الإعلامي بطنطا بالهيئة العامة للاستعلامات

أصدر الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان قرارًا بتعيين الإعلامي إبراهيم عبد النبي مديرًا للمركز الإعلامي بطنطا.

ومن جانبه، أعرب إبراهيم عبد النبي عن سعادته بالقرار مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده خلال الفترة القادمة من أجل توطيد سبل التعاون المشترك مع كافة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية والأكاديمية والمجتمعية بمحافظة الغربية وبما يخدم ويبرز خطط وحملات قطاع الإعلام الداخلي والهيئة العامة للاستعلامات والتي تأتي وبما لا يدع مجالًا للشك لخدمة أهداف واستراتيجيات وخطط الدولة المصرية.