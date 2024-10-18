بالانفوجراف| نشرة الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٢١٧ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١١ وحتى ١٧ اكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة، فضلا عن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال، ورئيس مركز البحوث الزراعية، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرنس، وزير الاستثمار؛ بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية، وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه.

فيما وقّعت خلال هذا الأسبوع أيضا، حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلًا عنها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في "هاميش فالكونر"، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة.

كما شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى منتدى رجال الأعمال المصريين والرومانيين برومانيا بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك على هامش إجتماعات اللجنة المُشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي تعقد في دورتها الرابعة.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة توعوية إرشادية بإسم: "معاك في الغيط".. حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، والتي تستهدف المساهمة في نشر الوعي لدى المزارعين، كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ما تم تداوله من صور ومقطع صوتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احد مظاهر إصابة ثمار الطماطم، والذي فسره المقطع بأنه ناتج عن سم الثعابين، وهو أمر عار تماما من الصحة، كذلك حذرت الوزارة، أيضا من الإعلانات الوهمية لبيع الاراضي وتؤكد عمليات البيع تكون بإجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية.

كذلك تم خلال هذا الاسبوع عقد المنتدي الثقافي العلمي الثالث لمركز البحوث الزراعية الذي نظمته لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بمركز البحوث الزراعية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان: "الثروة السمكية في مصر – الواقع والتحديات في إطار قضية الأمن الغذائي".

بينما أعلن قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز بالمحافظات، وحتى ١٣ أكتوبر الجاري، حيث تم حصاد 78% من المساحات المنزرعة وإنتاج أكثر من 7200 طن أسمدة عضوية، كما كشفت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، عن أنه تم خلال شهر سبتمبر الماضي تنفيذ 1135 ندوة ارشاديه في مجالات متنوعة بحضور أكثر من 14 ألفا و 762 مزارعا بالمراكز الارشادية الموجودة في محافظات الجمهورية.

وقدم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تقريره الشهري الذي يبرز أهم انشطته خلال شهر سبتمبر 2024، والذى تضمن عرضًا مُفصلاً للجهود المبذولة في مختلف المجالات البحثية والتطبيقية والارشادية، كما نشر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إطلاق أهم التوصيات والإرشادات للموسم الزراعي الجديد لعام 2024.

وتوجهت لجنة من قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع ممثلين عن كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الأوقاف ومديريات الزراعه والطب البيطري المختصه لمتابعة الحالة الصحية للقطعان المسلمة وتكثيف الدور التوعوي والإرشادي على المستفيدين من صغار المربين، كما اختتم الدكتور رفعت محمد الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاصة بالتدريب الميدانى للمستوى الرابع للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى لطلبة كلية التكتولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق بمقر المعمل بالعباسة.

وافتتح الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حلقة العمل الإقليمية تحت عنوان: "تطبيق افضل الممارسات الإعلامية في جهود مكافحة الجراد الصحراوي" والتي تنظمها هيئة مكافحة الجراد الصحراوي، كذلك تم تجديد إعتماد المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات البيطرية، للأيزو 17025 فى مجال الـ Calibration للأجهزة العلمية فى أربعة أنواع رئيسية.

وأعلنت لجنة منظومة تداول القطن الزهر فتح جميع مراكز تجميع الاقطان التابعة للمنظومة بكافة محافظات الوجه البحرى لاستقبال الأقطان من المزارعين بعد الانتهاء من جني تحو 50 % من أقطان الوجه البحري.

بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في المؤتمر الدولي الخاص بالاجتماع الفنى الثالث لسلامة الغذاء بإفريقيا والذى تم عقده بمدينة مراكش بدولة المغرب، كما شارك المعمل أيضا بالمنتدى الثقافى العلمى الثالث لمركز البحوث الزراعية والتى يتخللها محاضرة حول "الثروة السمكية فى مصر – الواقع والتحديات ضمن قضية الأمن الغذائى"،كما نظم المعمل برنامج تدريبي في مجال تحليل العناصر الثقيلة فى العينات الغذائية والبيئية، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع ٥٣٠٠ عينة.

فيما استقبل الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء المهندس أيمن طه- رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للحفر داسكو، والمهندس/ محمد عامر-المدير التنفيذي، والمهندس /رجب عبد الحفيظ- مدير الإدارة الفنية بالشركة لبحث سبل التعاون في مجال حفر آبار المياه الجوفية الضحلة والعميقة في المناطق الصحراوية، كذلك اختتم المركز، فعاليات المدرسة الصيفية بعنوان "نحو مصادر مياه غير تقليدية مستدامة"، التي استهدفت طلاب السنوات النهائية وحديثي التخرج، واستمرت على مدار خمسة أيام، كما شارك أيضا ممثلا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاجتماع التحضيري لاجتماع الدول الأطراف cop16 للفريق العربي المتابع لاتفاقيتي التصحر والتنوع البيولوجي بجامعه الدول العربية.

ويذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

1000095242

1000095244

1000095248

1000095246