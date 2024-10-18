الصرف الصحي بالإسكندرية: استعداد وتنسيق كامل للنوات وفصل الشتاء

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن هيئة الأرصاد الجوية نبهت إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية منذ صباح أمس الخميس، وبناء عليه تم الاستعداد بانتشار العربات على مستوى المحافظة بالكامل للتعامل مع أي طوارئ.

وأضاف «رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية» خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الجمعة، أن جميع الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق مستعدة وهناك تنسيق كامل تحت رئاسة محافظة الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، متابعًا: «محافظة الإسكندرية تشهد كل عام عدد كبير من النوات تبدأ بالرياح الصليبية، والمحافظة تستعد لاستقبال كل فصل شتاء من الشتاء الذي يسبقه بخطة كبيرة لتطهير الشبكات ورفع كفاءة المحطات ورفع كفاءة السيارات التي تتعامل مع الأمطار».

وأوضح أن هناك تعاون كبير من الوزرات المعنية في وزارة الري في هيئة الطرق ومع كل الشركات الموجودة في المحافظة، إذ أن هناك تنسيق كامل بين الجهات من أجل الاستعداد لدخول الشتاء الحالي.