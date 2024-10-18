رئيس "صرف صحي الإسكندرية" يتابع سير العمل والاستعدادات أثناء الطوارئ

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل والاستعدادات والأعمال الجارية أثناء الطوارئ بمنطقة المنتزه ثان، والكورنيش، وشارع 45، وفندق صن رايز، وفندق توليب، وذلك ضمن خطة الشركة والاستعدادات التي تم اتخاذها استقبالًا لأول نوة.

وتفقد "نافع" محطة رفع طوسون الجديدة بمطقة المنتزه ثان، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطة ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا على أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتابع "نافع" مشروع شبكات الصرف الصحي شارع 45 مستشارين، وشارع سمارة، مختتمًا الجولة بتفقد نقط التمركز على الكورنيش ابتداءًا من المنتزه حتى شارع 45، بالإضافة إلى متابعة الأعمال بالقرب من فندق صن رايز وفندق توليب؛ لمنع تجمع مياه الأمطار.

وأكد "نافع" استمرار عمليات التطهير ومراجعة كافة مكونات الشبكة، وذلك لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء.