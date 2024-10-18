اتدفنت يوم زفافها.. جنازة مهيبه لـ«عروس الفيوم » إلى مثواها الأخير.. نتيجة سكته قلبيه

شيع أهالى عزبة العزابوه التابعه للوحدة المحلية لقرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وسط حالة من الصراخ والعويل من أسرتها وأصدقائها، جثمان آلاء منير التى تبلغ من العمر 19 عاما، والتى توفيت ليلة زفافها وهى بفستان زفافها، بعد أن انتهت من السيشن والتصوير وأثناء ذهابها لمنزل زوجها شعرت بضيق فى التنفس سقطت على الأرض وتم نقلها إلى المستشفى الا أنها كانت قد فارقت الحياه.

واتشحت عزبة العزابوه بمركز اطسا بالسواد، وتحولت المباركات والأفراح إلى سرادق عزاء، التي لاقت ربها إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء زفافها لعش الزوجية، وسط حالة من الحزن يعيشها الأهالي.

وأصيب الأهالي بصدمة عقب تلقي نبأ الوفاة، لاسيما أنها لم تكن تعاني من أمراض، وجرى تداول نبأ وفاة العروس بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيوم، إذ طالب أهلها الجميع، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

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