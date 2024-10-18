وزير الشباب رئيسًا ومناقشًا لرسالة ماجستير بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس

رحب الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أثناء حضوره لمناقشة رسالة الماجستير ـ اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر ـ المقدمة من الباحث خالد أحمد سليمان أحمد البعلي، المعيد بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب بكلية التربية الرياضية.

وتأتي الرسالة بعنوان: "متطلبات تحقيق التميز المؤسسي في بعض فروع الاتحاد المصري لكرة القدم في ضوء النموذج الأوروبي للتميز EFQM"، حيث استعرض الباحث أهمية تطبيق المعايير الأوروبية للتميز المؤسسي بهدف تعزيز الأداء الإداري في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة بكلية التربية الرياضية، الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية ، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها.

وفي كلمته الترحيبية، أعرب الدكتور ناصر مندور عن تقديره للدكتور أشرف صبحي لمشاركته كرئيس للجنة المناقشة، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها قيادته لوزارة الشباب والرياضة، حيث تم تجديد الثقة فيه للمرة الثالثة لقيادة الحقيبة الوزارية.

كما أبدى" مندور" اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين الوزارة والجامعة، مشيدًا بالاهتمام الشديد الذي يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والذي انعكس بدور على تطوير الرياضة على المستوى الوطني.

وبدوره، أشاد الدكتور أشرف صبحي بما حققته جامعة قناة السويس من إنجازات إنشائية ضخمة، مؤكدًا أن الجامعة تشهد طفرة هائلة في كافة المجالات، وخاصة في دعم التعليم والرياضة.

واعتبر "صبحي" أن هذه الإنجازات تعكس رؤية الجامعة الرائدة في تطوير البنية التحتية وتعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وطنية.

من جهته، قدم الدكتور ماجد العزازي كلمة أشار فيها إلى جهود الدكتور أشرف صبحي وإنجازاته في دعم الرياضة بمحافظة الإسماعيلية وخارجها.

وأوضح "العزازي" أن الدكتور أشرف صبحي يسعى دائماً إلى تقديم حلول عملية لتحسين الأداء الرياضي وتعزيز البنية التحتية الرياضية في مصر.

شهدت المناقشة حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم أعضاء مجلس النواب أحمد البعلي وعصام منسي، إضافة إلى إيهاب صلاح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، الذين حضروا لدعم الباحث خالد أحمد سليمان أحمد البعلي.

ترأس الدكتور أشرف صبحي لجنة المناقشة والحكم، والتي ضمت أيضًا الدكتور ماجد العزازي، أستاذ طرق التدريس والتربية العلمية بقسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب مناقشاً، والدكتور شريف إبراهيم عبده، أستاذ تدريب كرة القدم ورئيس القسم ذاته، الدكتور محمد سليمان محمد، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد مشرفين.

جاءت هذه اللجنة لتقييم العمل البحثي الذي تناول التحديات التي تواجه إدارة كرة القدم المصرية وسبل الارتقاء بها عبر تبني أحدث النماذج الإدارية العالمية.

تناول الباحث في رسالته مشكلة ضعف العمليات الإدارية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وغياب الكفاءات القيادية القادرة على مواكبة التطورات العالمية.

وأكد الباحث أن هذه التحديات قد تؤثر سلبًا على مستوى أداء المنتخب القومي مستقبلاً.

وقد أوضح أن تحقيق التميز المؤسسي يتطلب تحسين الإدارة الرياضية عبر اعتماد معايير مثل النموذج الأوروبي للتميز EFQM الذي يسهم في رفع كفاءة الاتحاد، وتحقيق الميزة التنافسية على المستوى الدولي.

من الناحية العلمية، تكتسب هذه الدراسة أهمية كبيرة، إذ إنها تطرح موضوعًا عالميًا معاصرًا يتعلق بسياسات تقييم الأداء المؤسسي في مجال الرياضة، مع التركيز على إدارة التميز كأحد الأساليب الحديثة لتحقيق الأهداف المؤسسية.

وقد أشارت الدراسة إلى أهمية إثراء المعرفة في مجال الإدارة الرياضية، مما يسهم في تطوير أساليب العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

خرجت الدراسة بعدة توصيات مهمة، أبرزها الاستعانة بالمتخصصين والخبراء لتطبيق النموذج الأوروبي للتميز EFQM داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأوصت الدراسة بإنشاء "وحدة التميز المؤسسي" داخل الاتحاد، تتولى مسؤولية تبني أحدث النماذج الإدارية التي من شأنها تعزيز الأداء العام للمؤسسة الرياضية، وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.

كما دعا الباحث إلى إجراء المزيد من الدراسات حول تطبيق هذا النموذج في المؤسسات الرياضية الأخرى لتطوير الأداء الإداري في المجال الرياضي بشكل عام.