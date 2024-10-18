تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء إنتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود والمخابز البلدية مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية ستقوم بالتصدي لأي محاولة لإحتكار المواد البترولية أو إستغلال المواطنين داخل سيارات الأجرة والسرفيس وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على المواقف والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة بأماكن واضحة أمام الركاب لمنع إستغلالهم..وكذلك المرور على محطات الوقود والمخابز البلدية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

ومنذ الصباح الباكر وخلال العطلات الرسمية، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة إنتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والإلتزام بالأسعار المعلنة، فضلاً عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين حفاظاً على حقوق المواطنين الإستهلاكية.

أكد محافظ الشرقية رفع درجة الإستعدادات القصوى للتعامل مع أي مواقف طارئة عقب إرتفاع اسعار المواد البترولية ، مناشداً المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم وذلك من خلال الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

محافظ الشرقية : التصدي لأي محاولة لإحتكار المواد البترولية وإستغلال المواطنين

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