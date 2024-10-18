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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بالجفجافة بوسط سيناء

وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بالجفج
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تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، وحدة الرعاية الصحية الأولية بالجفجافة في مركز الحسنة.

وأكد الدكتور أحمد سمير، أن الزيارة تأتي للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وأكد وكيل الصحة أثناء الزيارة إلى أهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للمترددين.

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