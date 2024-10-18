بعد مقتل يحيى السنوار.. جيش الاحتلال يحدد المطلوب التالي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواصل البحث بشكل مكثف عن محمد السنوار، شقيق زعيم حركة حماس يحيى السنوار، إضافة إلى جميع القادة العسكريين في الحركة.

وصرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هغاري، بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي سيواصل عملياته في غزة ضد حماس وبنيتها التحتية.

كما نفى وجود أي تنفيذ لما يُسمى "خطة الجنرال" لمحاصرة شمال غزة، مؤكداً أن الجيش لديه خططه الخاصة التي تتماشى مع القانون الدولي. على حد قوله.

يُذكر أن محمد السنوار، شقيق قائد حركة حماس يحيى السنوار، شغل في السابق منصب قائد لواء خان يونس في كتائب "القسام"، الجناح العسكري للحركة، وكان من المشاركين في اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. يُعرف السنوار بلقب "مهندس أنفاق غزة"، حيث قاد تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في القطاع لبناء شبكة الأنفاق تحت الأرض.

يُعتبر الخليفة المحتمل لشقيقه في قيادة الحركة، إذ يُوصف بأنه "شخص نشط للغاية ويدير الأمور"، وفقاً للإعلام العبري، الذي أدرجه ضمن قائمة القادة المستهدفين من قبل إسرائيل.