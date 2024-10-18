ننشر التعريفة الجديدة لسيارات الاجرة بمحافظة الوادي الجديد.. صور

أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة، عن رفع تعريفة مواصلات سيارات الأجرة بنسبة 10% لسيارات البنزين و15% لسيارات السولار، بينما جرى رفعها بنسبة تتراوح بين 6.5% و7% للسيارات التي تعمل بالغاز.

من جانبه قال معتمد عبدالمعتصم، مدير المواقف بالوادي الجديد، إنه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات تم تعديل تعريفة المواصلات على جميع خطوط سيارات السرفيس والتاكسي داخل المدن وبين مراكز المحافظة وخطوط المحافظات الأخرى.

واوضح معتمد في بيان له أن الزيادة في تعريفة المواصلات جرى إقرارها بعد اجتماع اللجنة العليا المعنية بتحديد التسعيرة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تلبية احتياجات أصحاب السيارات والمواطنين لافتا أنه جرى فرض رقابة مشددة على المواقف لضمان الالتزام بالتسعيرات المعتمدة ومنع أي زيادات غير قانونية.

كما جرى تكثيف الحملات التفتيشية على محطات الوقود لمتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي.

تأتي هذه الزيادة تزامنًا مع رفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لأسعار الوقود بدءًا من اليوم 18 أكتوبر 2024، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 17 جنيهًا للتر (بزيادة 13.3%)، وسعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيهًا للتر (بزيادة 14.5%)، فيما ارتفع سعر السولار إلى 13.50 جنيهًا للتر (بزيادة 17.4%).

تعريفة الأجرة بالوادي الجديد (1)

تعريفة الأجرة بالوادي الجديد (2)

تعريفة الأجرة بالوادي الجديد (3)

تعريفة الأجرة بالوادي الجديد (4)