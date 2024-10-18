إلياس عواد يزور رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس

قام رئيس لجنة وكلاء كنيسة الآباء والأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور، إلياس عواد، برفقة وفد من وكلاء الكنيسة، بزيارة رسمية إلى القس الدكتور جاك سارة، رئيس كلية بيت لحم للكتاب المقدس، وإلى جمعية الراعي ممثلة بإلياس عوض.

جاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الكلية والكنيسة، والاحتفاء بالدعم المتبادل الذي يهدف إلى خدمة الكنيسة والمجتمع المحلي.

وخلال اللقاء، قدّم الوفد درعاً تكريمياً للقس سارة، تعبيراً عن امتنانهم وتقديراً لجهوده المتواصلة في مساندة لجنة الوكلاء، ودعمه الفعال للكنيسة، إضافة إلى دوره البارز في تمكين المجتمع المحلي وتعزيز الروابط المجتمعية. وقد تطرّق الجانبان إلى مناقشة سبل التعاون المستقبلي وتطوير آليات جديدة لتعزيز العمل المشترك بين الكلية والكنيسة في مجالات متنوعة.

كما أعرب وفد الكنيسة عن رغبتهم في إشراك طلاب كلية بيت لحم للكتاب المقدس في أنشطة الكنيسة، ولا سيما من خلال التطوع في اجتماعات الشبيبة التي تنظّمها الكنيسة بشكل دوري. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مشاركة الشباب في النشاطات الكنسية وتوطيد علاقتهم مع المجتمع المحلي عبر خدمة فعّالة ومثمرة.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوفد شكرهم الخاص لجمعية الراعي، مشيدين بمساهمتها من خلال برنامج التشغيل الخاص بها، الذي قدّم دعماً كبيراً للعديد من المؤسسات المجتمعية، بما في ذلك الكنيسة.

بدوره، قدّم القس الدكتور جاك سارة عرضاً مفصّلاً عن رؤية الكلية ورسالتها، مستعرضاً أبرز أنشطتها وخدماتها التي تهدف إلى تمكين الكنيسة والمجتمع.

وأكد سارة خلال حديثه التزام الكلية الراسخ بمواصلة دعم الكنيسة وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المجتمعية.

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