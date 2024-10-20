السوبر المصري.. الأهلي يتحدى سيراميكا على بطاقة النهائي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب «محمد بن زايد» في دولة الإمارات بنصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، في حملة المارد الأحمر للدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي للمرة 14 في تاريخه.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري للأبطال للموسم الثاني على التوالي بالنظام الجديد من 4 أندية هي الأهلي بطل الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة وبيراميدز بطل كأس مصر بالإضافة للزمالك الذي يشارك ببطاقة دعوة من الشركة الراعية للبطولة.

ويسعى الأهلي لتخطي سيراميكا كليوباترا والتأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري في رحلة الاحتفاظ باللقب متسلحا بكتيبة النجوم والصفات الجديدة التي تعاقد معها النادي في الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه برباعي مميز هم المغربي يحيى عطية الله ومواطنه أشرف داري والقطري يوسف أيمن ولاعب الوسط عمر الساعي.

يدخل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بصفوف مكتملة ومعنويات قوية لتحقيق الفوز كأول خطوة للتتويج باللقب وتعويض خسارة كأس السوبر الأفريقي ضد الغريم التقليدي نادي الزمالك منذ أسابيع.

وتشهد مباراة الأهلي وسيراميكا مواجهة خارج الخطوط بين السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي وأيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا وسط منافسة قوية بين خبرات كولر طموحات الرمادي الباحث عن تحقيق مفاجأة والتأهل للنهائي بحثا عن لقب لكأس السوبر بعدما قاد الفريق للتتويج بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مواجهة سيراميكا بتشكيل قوي معتمد على العناصر الأساسية مع الدفع ببعض الصفقات الجديدة لتعويض غياب الثنائي على معلول ومحمد هاني للإصابة حيث يسعى كولر لحسم المباراة مبكرا أمام فريق يجيد اللعب الدفاعي المنظم.

واستقر مارسيل كولر على التشكيل الذي يخوض به المباراة والمكون من محمد الشناوي ويحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وعمر كمال عبد الواحد ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

بينما يحتفظ المدير الفني ببعض الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء أبرزهم طاهر محمد طاهر ورضا سليم ومحمود كهربا.

في المقابل يدخل فريق سيراميكا كليوباترا مواجهة الأهلي معتمدا على الطريقة الدفاعية القوية التي يجيد الفريق تنفيذها مع استغلال الهجمات المرتدة لتشكيل خطورة على مرمى الأهلي.

ويتسلح فريق سيراميكا بالصفقات الجديدة بعد التعاقد من 18 لاعبا في الميركاتو الصيفي أبرزهم خماسي بيراميدز، فخري لاكاي وإسلام عيسي ومحمود زلاكة وعبد الله مجدي ومحمد صادق بالإضافة إلى ثلاثي الأهلي أحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ، وثلاثي ديروط يوسف عفيفي ومحمود الزيتى ومحمد عصام وأيمن موكا قادما مهاجم الجونة، ومحمد أبو العمايم من إنبي، والمهاجم الغاني عمر عبد الرؤوف، والجناح الأوغندي عباس كيوني، استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته مع سموحة، وتجديد إعارة الجزائري أحمد قندوسي من الأهلى بالإضافة الظهير الأيسر الخبرة حسين السيد لاعب المصري السابق.

الأهلي × سيراميكا

الأهلي

القيمة التسويقية: 30.88 مليون يورو

الأغلى: وسام أبو علي 3 ملايين يورو

المدير الفني: مارسيل كولر



سيراميكا كليوباترا

القيمة التسويقية: 11.73 مليون يورو

الأغلى: أحمد قندوسي 2 مليون يورو

المدير الفني: أيمن الرمادي

المواجهات المباشرة : 9 مباريات

فوز الأهلي 7 مرات

التعادل مرتين



كولر × الرمادي

مارسيل كولر

الحنسية: سويسري

السن: 63 سنة

عدد المباريات مع الأهلي: 126 مباراة

فوز: 89

تعادل: 23

هزيمة:14

بطولات: 9

الدوري المصري مرتين - كأس مصر مرتين - السوبر المصري في 3 مرات دوري أبطال أفريقيا مرتين



أيمن الرمادي

الجنسية: مصري

السن: 59 سنة

عدد المباريات مع سيراميكا: 42

فوز 17

تعادل 11

هزيمة 14

البطولات: كأس الرابطة



الشناوي × بسام



محمد الشناوي

حارس وقائد الأهلي

السن: 35 سنة

لعب مع الأهلي: 298 مباراة

استقبل 186 هدفًا

166 كلين شيت

البطولات: 23

7 الدوري الممتاز

5 كأس مصر

5 كأس سوبر

4 دوري أبطال أفريقيا

2 السوبر الأفريقي

محمد بسام

حارس وقائد سيراميكا

السن: 33 سنة

لعب مع سيراميكا: 249 مباراة

استقبل 263 هدفًا

95 كلين شيت

البطولات: 3

2 كأس الرابطة المصرية

1 السوبر المصري مع طلائع الجيش.