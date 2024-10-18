سكرتير عام بني سويف يتفقد انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة

قام اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، اليوم بجولة تفقدية شملت مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، وذلك لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة بعد تحريك سعر الوقود. كما شملت الجولة المرور على عدد من محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام المحطات بالأسعار الرسمية المقررة.

وأثناء جولته، قام السكرتير العام بالتحدث مع عدد من المواطنين والسائقين للتأكد من التزامهم بالتعريفة الجديدة مشددًا على أهمية عدم التلاعب في الأسعار أو استغلال المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار السكرتير العام إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بمتابعة مستمرة لضمان استقرار الأوضاع في قطاع النقل بالمحافظة بعد تحريك أسعار الوقود، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والخدمات المقدمة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد اعتمد صباح اليوم ، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها ،وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و 15.75 جنيها لسعر لتر بنزين 92،، و17جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 13.50 جنيها ، و7 جنيها لغاز تموين السيارات/م3

ورافق السكرتير العام خلال جولته علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، علاء عيد مدير إدارة الأزمات ومسئول الوحدة المحلية وإدارة المواقف ومباحث المرور.