السيسي: إفريقيا تملك فرصا اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : لعل من أبرز المشروعات المصرية الطموحة، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوع أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية وكثافة شبابية تصل إلى حوالى "65%" من سكانها.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتــاح السيسـي المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

وأضاف الرئيس السيسي: نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.