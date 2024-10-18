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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة فتاة إثر سقوطها من القطار بالشرقية

سقطت بين القطار والرصيف.. إصابة فتاة بكسر بالعمود الفقري بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيبت فتاة فى العقد الثالث من العمر، اليوم الجمعة، بكسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات بالجسم، إثر سقوطها من القطار قرب الرصيف بمحطة قطارات الزقازيق بالشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف،  مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الزقازيق، يفيد بورود إشارة  من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول فتاة تدعي "نرمين ي ف" 20 عاما مقيمة مركز الزقازيق، مصابة بكسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لها.

وتبين حدوث إصابتها أثناء استقلالها القطار انزلقت قدميها بين الرصيف والقطار، وحدثت إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لها وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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