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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر تعريفة المواصلات بين الدقهلية والمحافظات

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق
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اصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، قرارًا بزيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15 %.

ننشر تعريفة المواصلات بين الدقهلية والمحافظات:

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات من محافظة الدقهلية الى المحافظات الأخرى  لتكون من موقف الأتوبيس الجديد الى مدينة 6 أكتوبر 59 جنيهًا، مدينة بدر 55جنيهًا، دمياط الجديدة 26 جنيهًا، عبود 41 جنيهًا، والسلام 46 جنيهًا، الإسماعيلية 70 جنيهًا، السويس 90 جنيهًا، الإسكندرية 90 جنيهًا، الزقايق 23 جنيهًا، ودمياط 23 جنيهًا، فارسكور 18 جنيهًا، الزرقا 14.50جنيهًا، العاشر 43 جنيهًا، الغردقة 273 جنيهًا.

كما تقرر أن تكون الأجرة من موقف طلخا العمومي الجديد الى عبود 44 جنيه بدلا من 38.50جنيه، الزهور 43 جنيه، الإسكندرية 87 جنيه، وطنطا 27 جنيه، وبورسعيد 55 جنيه، ودمياط 23 جنيه، ودمياط الجديدة 24 جنيه، وكفر الشيخ 25 جنيه، بلطيم 34.50جنيه، بيلا 12.50 جنيه، والمحلة 12 جنيه، وسمنود 8 جنيهات.

ويشار الى ان لجنة تسعر المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.

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زيادة 50 قرشا.. ننشر تعريفة السرفيس بعد إقرارها من محافظ الدقهلية

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ننشر تعريفة المواصلات بين مراكز ومدن محافظة الدقهلية

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