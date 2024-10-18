السيسي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز المشروعات المصرية الطموحة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المشروعات المصرية الطموحة؛ إذ تنطوى على فرص استثمارية كبيرة سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة.

وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيســى المسجلة اليوم، خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.