تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والعقارات العمرانية، نتائج حملات إزالة المخالفات البناء والإشغالات والظواهر العشوائية من المدن الجديدة، بالتعاون مع الشرطة، والتي تظهر مدن: السادات، و6 أكتوبر، والشروق، والشيخ زايد، وبدر.

وقال وزير الإسكان، على أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمنع أي ظواهر بالمدن الجديدة، وعليهم مسؤوليتها المباشرة المباشرة، بحيث يقرر حظر تحويل الوحدات السكنية، أو البدرومات أسفل العمارات السكنية لأن الأنشطة التجارية أو غيرها حفاظاً على المظهر الحضاري.

وأوضح هذا الإطار، بوضوح ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المهندس، أنه تم شن حملة تعاون مع شرطة التعمير، وتتلخص في تنفيذ القضاء على الأشغالات أمام مول السلام لأول مرة بالمدينة، وتهيئة المنطقة الأمنية بالمول بما بما يضمن التمتع بالمظهر الجمالي والنظام . @وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس مدينة تنمية 6 أكتوبر، إنه تم شن حملة موسعة بالمحاور استهدفت الملاكمة التي تخالف قواعد السير المميزة، وتضر ببنية الروبوت للمدينة، واستعملت عن ضبط سيارتي ولودر لمخالفة اشتراطات التشغيل.

الطفل المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه تم تنفيذ قرار فك أعمال بناء مخالف دور سطح أحد العقارات بالحى الثالث شرق، والممثلة فى زيادة النسبة البنائية، حيث تم إزالة الحد الخرساني خارج عن حدود القانون، ووقف التعامل على العقار والزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

مع سياق الاتصال، عضو رئيسي جهاز الشروق، إلى أنه تم شن حملة مكبرة القلق الإشغالات بالأسواق التي تقع بمركز خدمات منطقة إسكان المستقبل، وأسفرت بناء عن تحرير 7 محاضر إشغال مع مصادر الإشغالات، وإزالة التندات غير المطابقة و تحركات مشاة البحرية.

وقالت المهندسة مروة حسين أمين، رئيس جهاز مدينة زايد، إن الجهاز واصل شنّ حملاته اللطيفة ظاهرة نباشي القمامة ومداهمة أماكن الفرز والتصنيف بجميع أحياء المدينة، وأسفرت آخر حملات عن ضبط عدد من المركبات "تروسيكل" مخالفة لضوابط التشغيل، وتم رفع المحتويات المضبوطة الأخرى إلى المقالب والحرص على الركض والجريكلات بمقر التحرك بالجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ حملات مسائية برجليكات الأشغالات من المحلال أسفل الإمارات بالحي الأول، وكذلك في الطرق والشوارع الرئيسية.

بنيامين المهندس محمد عبد العزيز، رئيس تنمية مدينة بدر، انه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير الختامي العميد مايكل منير، وبالتعاون مع شرطة الجماهير، إزالة الإشغالات والمخالفات الصناعية أمام مجمع الورش للحرفية.

بما في ذلك: بدأت تبدأ عن التحفظ على محتويات الإشغالات ومصادرها، كما تم إزالة الأشغالات أمام الورش والمحال المخالفة، وتم حفظ المضبوطات بمخازن الجهاز، كما تم إزالة بعض المخالفات أعلى العمارات بالحي الثالث وتم تحرير محاضر للمخالفين.