مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للتصويت الخاص في انتخابات برلمان إقليم كردستان

فتحت مراكز الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان، اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص (القوات الأمنية).

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين للتصويت الخاص في انتخابات برلمان كردستان في جميع محافظات الإقليم، لافتة إلى أن مفوضية الانتخابات انهت جميع الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأضاف أن عدد فرق المراقبة الانتخابية المحلية والإعلاميين في مكتب انتخابات أربيل بلغ 33 فريقًا محليًا بمواقع 2538 مراقبًا، فيما بلغ عدد المؤسسات الإعلامي 58 مؤسسة بواقع 517 إعلاميًا.

من جانبها، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم، عن افتتاح 165 مركز اقتراع للتصويت الخاص بانتخابات برلمان كردستان.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل - في تصريح اليوم-: إن عدد المراكز الانتخابية التي تم تخصيصها للتصويت الخاص بلغت 165 مركزا تشمل 749 محطة تستقبل 215.960 ناخب من القوات الأمنية.

وأضاف أن عملية الاقتراع بدأت الساعة السابعة صباحًا وتنتهي الساعة السادسة مساء، لافتا الى أنه بعد انتهاء وقت الاقتراع في الساعة السادسة مساء ستتوقف الأجهزة إلكترونيًا، سواء أجهزة التحقق التي تحتوي على سجل الناخبين البايومتري أو أجهزة العد والفرز، ومن ثم تبدأ بعدها عمليات العد والفرز الإلكتروني بشكل سريع، وسيتم إعلان النتائج من خلال أشرطة تسلم للمراقبين داخل كل محطة، وبعدها يتم إرسال النتائج إلكترونيًا إلى مركز إدخال البيانات في بغداد، وبعدها تبدأ عملية العد والفرز اليدوي لمطابقة النتائج مع النتائج الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالشكاوى أكد جميل أن المفوضية أعدت استمارة خاصة بتقديم الشكاوى في مراكز الاقتراع وسيتم تصنيفها الى شكاوى حمراء وخضراء وصفراء أما الشكاوى العادية لا يتم تصنيفها، مبينا أن المفوضية سجلت عددًا من الشكاوى في وقت سابق تتعلق بالحملات الإعلامية والتي بلغت 43 شكاوى تم حسم 16 منها والباقي سيتم حسمها في وقت لاحق.

وأوضح أن عملية الاقتراع تسير بانسيابية عالية وهناك انضباط عال من القوات الأمنية المشاركة في التصويت ومن خلال التنسيق مع المفوضية.