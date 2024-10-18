محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المدن تعريفة الركوب وأسعار المحروقات

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء سير إنتظام العمل بالمواقف العمومية والداخلية بالمحافظة وذلك للإطمئنان على إلتزام أصحاب السيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة لسيارات النقل الجماعي والسرفيس عقب تحريك أسعار المواد البترولية صباح اليوم بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وهشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية، أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مديري إدارات التموين الفرعية بالمرور على محطات الوقود والتأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي وذلك حفاظاً على حقوق الدولة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أعطى تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومدير إدارة المرور ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإلتزام بالسعر الرسمي الذي أقرته المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة العمل داخل مواقف السيارات العمومية على مدار الساعة والتأكد من تركيب لوحات إرشادية كبيرة بكل موقف موضح بها تعريفة الركوب الجديدة لكل موقف مع إلزام سائقي سيارات الأجرة بتركيب ملصق على سياراتهم موضح به خط السير وتعريفة الركوب المقررة وعدد الركاب مؤكداً أنه سيتم إتخاذ إجراءات رداعة ضد أي سائق يقوم بزيادة التعريفة المقررة وإستغلال المواطنين.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت زيادة سعر المواد البترولية بما يتماشى مع الأسعار العالمية ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 13.75 جنيها لسعر لتر بنزين 80 و15.25 جنيها لسعر لتر بنزين 92 و17 جنيها لسعر لتر بنزين 95 فيما إرتفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيها.

محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المدن تعريفة الركوب الجديدة

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