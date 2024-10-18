السيسي يستعرض إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، إن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس: “وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين ومن أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.