اليونيفيل: تم استهدافنا 5 مرات عمدا فى لبنان

أفاد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) باستهدافهم مرات عدة، "5 منها عمدا".

وأضاف المتحدث عن إمكانية الدفاع عن النفس ضد إسرائيل "يمكن اللجوء إليه ولكن من المهم تهدئة التوتر، مؤكدا "علينا البقاء في لبنان، ومعنويات قوات حفظ السلام لا تزال مرتفعة للغاية". بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكشف المتحدث باسم اليونيفيل أن حجم الدمار والخراب الذي أصاب العديد من القرى في لبنان، سواء على طول الخط الأزرق أو خارجه، يُعد "صادماً".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل العثور على دلائل تشير إلى احتمال استخدام مادة الفسفور الأبيض قرب إحدى القواعد، موضحًا: "وجدنا آثارًا تدل على احتمال استخدام الفسفور الأبيض قبل عدة أشهر بالقرب من إحدى قواعدنا".

وأفاد المتحدث باسم اليونيفيل بأن طائرة مسيرة جاءت من الجنوب وسقطت قبالة سواحل لبنان، مشيرًا إلى أنها حلّقت حول سفينتهم واقتربت لمسافة بضعة أمتار فقط.