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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة طالبة جديدة من مصابي حادث الجلالة متأثرة باصابتها

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ارتفع عدد ضحايا حادث أتوبيس الجلالة في السويس، إلى 13 حالة، بعد وفاة طالبة صباح اليوم بمجمع الطبي، متأثرة بإصابتها.
وأوضح المصدر أن الطالبة سهيلة أشرف وصلت مع مصابي الحادث لمجمع السويس الطبي، وخضعت لتدخل جراحي وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة، إلا أن حالتها كانت خطرة وبطيئة الاستجابة.
وأشار المصدر أن مجمع السويس الطبي استقبل 38 مصابا في الحادث الذي وقع عصر الاثنين الماضي، توفى 2 منهم عقب وصولهم المجمع، بينما توفيت الحالة الثالثة اليوم.
وجرى نقل جثمان الطالبة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتي بالمجمع، واخطار الجهات المعنية لإبلاغ اسرتها واتخاذ الإجراءات المتبعة لتسليمها الجثمان.

وكان وفد من جامعة الجلالة ووزارة التعليم العالي زار أمس المصابين بالمجمع الطبي للاطمئنان على حالتهم الصحية، وضم الوفد الدكتور محمد الشناوي رئيس الجامعة الجلالة والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأستاذ الجراحة.

وكان طريق "الجلالة- السخنة" شهد انقلاب أتوبيس عند مفارق الطريق أمام محطة تموين السيارات، وهي منطقة محورية للمتجهين على السخنة وإلى طريق القطامية وطريق الزعفرانة من الجلالة، وأسفر الحادث عن مصرع 12 طالب من طلاب جامعة الجلالة، ارتفع عددهم إلى 13 بعد وفاة سهيلة، كما أصيب 35 آخرين كانوا في طريق العودة إلى مقر سكنهم المؤقت بمنطقة بورتو.

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