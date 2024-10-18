بمشاركة 55 مغامر.. انطلاق رحلات طائرات "الباراموتور" الشراعية فوق معابد الأقصر

انطلقت بمدينة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات رحلات طائرات الباراموتور الشراعية بمشاركة 55 من المغامرين الأجانب من 20 دولة، وهي الفعالية التي تقام تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار تشجيع رياضات الباراموتور والسياحة الترفيهية بمحافظة الأقصر.

وقال ياسر عبد الرازق مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في الأقصر، أن المحافظة شهدت تنظيم عروض بالمظلات تحمل إسم "البارا موتور" حلقت في سماء مدينة الأقصر، والتي طافت حول منطقة معابد البر الغربى، وسط إعجاب الوفود الأجنبية من السائحين المتواجدين في معالم الأقصر الفرعونية.

وأضاف مدير تنشيط السياحة بالأقصر، أنه يتم تنظيم تلك العروض فوق معابد الأقصر بمشاركة طيارين ومظليين من الحاصلين على مراكز عالمية في ممارسة تلك الرياضة في اليابان والمانيا واسبانيا وهولندا ومصر، لإضفاء نمط سياحي جديد في مدينة الأقصر لتحقيق سحر المغامرة والبهجة بين السائحين من حول العالم، حيث تقام الفعاليات في الفترة من 18 حتى 20 من شهر أكتوبر الجاري.

مدير التنشيط السياحي : رحلات رياضة الباراموتور تعتبر خطوة هامة للغاية لدفع عجلة السياحة

وتابع عبدالرازق، أن رحلات رياضة الباراموتور تعتبر خطوة هامة للغاية لدفع عجلة السياحة للأمام، حيث أنه يعد نمط سياحى جديد ينضم لسلسلة الأنماط السياحية في الأقصر، موضحاً أن "سياحة المظلات" التى تزينت بها اليوم سماء الأقصر فوق معابد حتشبسوت بالدير البحرى والرامسيوم، تضفي سحر خاص من الجمال في قلوب السائحين، لافتاً إلى أن فعالات انطلاق الطيران الشراعي ( البارموترز ) أقيمت تحت إشراف الادارة العامة لمكاتب السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة.

عروض الباراموتور (1)

عروض الباراموتور (2)

عروض الباراموتور (3)

عروض الباراموتور (4)

عروض الباراموتور (5)