وزارة الثقافة تطلق فعاليات مهرجان أسوان احتفالا بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

أطلقت وزارة الثقافة، فعاليات مهرجان أسوان، اليوم الخميس، بمسرح فوزي فوزي الصيفي، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تزامنا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل.

وافتتح المهرجان الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،

أكد "ناصف" أهمية دور وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة في إقامة الفعاليات والمهرجانات الفنية الكبرى، موجها الشكر لوزير الثقافة ومحافظ أسوان على رعايتهما لهذا الحدث المهم، ودوره الكبير في الترويج السياحي لأسوان ولظاهرة تعامد الشمس، وما يقوم به من نشر ألوان الفنون الشعبية التي تميز المحافظات المصرية.

وقال ناصف: إن مهرجان أسوان يعكس غنى وتنوع التراث الشعبي المصري، ويعد من أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الوزارة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، مشيدا بالتنسيق والتعاون الكبير مع محافظة أسوان في إقامته وما يحمله من رسائل محبة وسلام، مؤكدا أنه أحد أدوات نشر البهجة في أنحاء المحافظة مع انطلاق عروضه في جميع المواقع، ترويجا للظاهرة الفريدة التي تعكس عظمة حضارة الأجداد.

ووجه "ناصف" الشكر لكل من ساهم في تنظيم المهرجان، من إدارات الهيئة وقياداتها والعاملين بها من الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية وإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، ولجميع الفرق المشاركة وفنانيها، على ما بذلوه من جهد لإخراجه بهذا الشكل المشرف.

وقدم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومخرج الحفل، شكره لوزير الثقافة، ومحافظ أسوان، ونائب رئيس الهيئة، على الدعم والجهود الكبيرة التي بذلت لإنجاح فعاليات المهرجان، المقام تزامنا مع احتفالية تعامد الشمس في أسوان، وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمته المحافظة في سبيل توفير كل الإمكانيات اللازمة لإقامة هذا الحدث الثقافي الكبير.

ووجه "الشافعي" تحية تقدير لدرة الجنوب قائلا: "أسوان بلد السحر والجمال، طيبة وسلام، حضارة وآثار وتراث، عادات وطقوس، حب واحترام، أسوان أبو سمبل فيلة، باب مصر الجنوبي، أسوان السد العالي، بحيرة ناصر، الخزان، أسوان طاقة ودفء، سياحة وأمان، أسوان فن، إيقاع وألوان، نيلها شريان الحياة، بسمة على وجه الوطن، شراع ممدود، شعب ودود، كرم وجود، مسك وصندل وعود.. مرحبا بضيوفنا الكرام، وفي مثل هذا التوقيت من كل عام، نحتفل جميعا بتعامد الشمس بأسوان".

كما وجه شكره للقائمين على المهرجان وإعداده وتنفيذه ولجميع الفرق المشاركة، موضحا أن المهرجان يعكس روح التعاون والتلاحم بين الجميع، وأن هذا التعاون يعزز مكانة المهرجان ويبرز جمال التراث الثقافي المصري.

واستهلت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، ثم قدمت فرق أسوان وبورسعيد والغربية والأنفوشي وملوي وتوشكى والأقصر والوادي الجديد والتنورة، مزيجا فنيا من الفلكلور الشعبي، وأطلت بأزياء مميزة تعكس التراث والثقافة الفريدة لكل محافظة، وقدمت الفرق فقرات استعراضية مبهرة تنوعت بين الفنون الصعيدية والنوبية والسكندرية والساحلية، وتفاعل الجمهور بحماس مع الفقرات الفنية المقدمة.

واختتمت الفعاليات بأوبريت "أسوان بتغني"، أبدع خلاله المشاركون في تقديم لوحات فنية في عرض واحد يحمل كثيرا من البهجة.

كما شهدت الفعاليات افتتاح معرض المشغولات اليدوية والمنتجات البيئية والذى يضم كثيرا من المشغولات التى تجسد الطراز والطابع الأسواني الأصيل، بالإضافة الى معرض لإصدارات قصور الثقافة.

المهرجان تنظمه هيئة قصور الثقافة، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان.

وتقام العروض من 18 حتى 20 أكتوبر، بمسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، بيت ثقافة كلابشة، وبيت ثقافة نجع الفرس.

وتنتقل بعدها الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبي سمبل حيث يشهد يوم 21 أكتوبر حفلين، الأول بمعبد أبي سمبل في السادسة والنصف مساءً، والثاني بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساءً، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالي تزامنا مع تعامد الشمس التي يشهدها آلاف السياح وأبناء وضيوف المدينة.

حضر فعاليات افتتاح المهرجان اللواء محمد عبد الجليل، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، د. لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، عماد فتحي، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، يوسف محمود، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إيمان حمدي، مدير عام المهرجانات، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.