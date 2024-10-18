السيسي: الطاقة المتجددة والتحول الرقمى والصناعات التحويلية من أهم ركائز تحقيق التنمية

قال الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة اليوم الجمعة، إن الطاقة المتجددة والتحول الرقمى والصناعات التحويلية من أهم ركائز تحقيق التنمية.

وأضاف السيسي في كلمته المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، "إن المنتدى، يمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول التجمع وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة لتدشين مشروعات مشتركة بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز فى زيادة النمو الاقتصادى العالمى خاصة فى ظل ما تمتلكه دولنا من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة.. لاسيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية.. التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية".

وقال الرئيس السيسي: “نثمن انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس.. الذي يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع.. بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية.. والمشروعات المشتركة، التى ستفضي دون شك إلى تعزيز جهودنا.. لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود”.