محافظ البحيرة تتابع انتظام سير العمل بدمنهور وتؤكد الالتزام بالتعريفة الجديدة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة اليوم الجمعة، موقف دمنهور، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب المحافظ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد وذلك لمتابعة إنتظام وحسن سير العمل به، والوقوف على إلتزام السائقين بقرار التعريفة الجديدة.

وخلال جولتها اكدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة الإلتزام بالتعريفة الجديدة مع وضع استيكرات وملصقات بقيمة التعريفة الجديدة على الزجاج الأمامي، والخلفي لكافة السيارات، ومركبات الأجرة، كما تابعت تعليق البانرات واللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة للركوب في أماكن واضحة للمواطنين.

وخلال الجولة إلتقت محافظ البحيرة بعدد من الركاب والسائقين وأكدت على الإلتزام بعدد الركاب المقرر وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية لمنع أي محاولات لإستغلال المواطنين مع تكثيف الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتنفيذ القانون حيال المخالفين.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر جميع القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بكافة القرارات وعدم استغلال المواطنين والركاب.

وأكدت أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى، وتفعيل غرف العمليات بجميع المراكز والمدن والتموين والمرور والمواقف وكافة الجهات المعنية، لمتابعة انتظام عمل مواقف السيارات والإلتزام التام بتطبيق التعريفة الجديدة المعلن عنها فور الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التي أقرتها وزارة البترول.

وتهيب محافظة البحيرة بالسادة المواطنين سرعة الإبلاغ في حالة وجود أي شكوى فيما يخص سعر الوقود أو التعريفة الخاصة بالأجرة عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- الخط الساخن: 114

- 0453345599

- 0453349447

- 0453342134

- 0453356397 (فاكس)

- 01119996050