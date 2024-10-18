تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك أسعار المحروقات بالشرقية

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعًا مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية والعميد وائل جعفر رئيس مباحث المرور والعميد أحمد النجار مدير إدارة مباحث تموين الشرقية والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور و هشام عبد المقصود مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية سعيد عاشور مدير الإدارة العامة للمواقف و حسن عبد المجيد رئيس نقابة السائقين بالشرقية وذلك لمناقشة آليات تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والتأكيد على متابعة مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الإجتماع أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 4203 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريفة ركوب ( سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – سيارات السرفيس بخطوط السير داخل المدن ) بنطاق المحافظة وذلك بعد تحريك سعر المواد البترولية بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

كما قرر المحافظ تعديل تعريفة الركوب لسيارات التاكسي العداد بمدن المحافظة ليكون فتح البنديرة ( 10 جنيهات ) تشمل كيلو متر واحد على أن تزداد القيمة بواقع (2.75 ) جنيها لكل كيلو متر واحد ( 8.5 جنيها ) لساعة الإنتظار الأولى وتزداد بواقع (8 جنيهات ) لكل ساعة إضافية.

شدد المحافظ على مدير إدارة المواقف بالإعلان عن تعريفة الركوب في مكان ظاهر في جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة وإلزام السائقين بوضع ملصق على كل سيارة بمكان ظاهر مدون به التسعيرة الجديدة وخط سير المركبة وعدد الركاب.

كما كلف المحافظ مدير إدارة المرور بإلزام جميع سائقي سيارات الأجرة بالإعلان عن تعريفة الركوب بمكان ظاهر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال الإجتماع أوضح محافظ الشرقية أن قرار تعديل تعريفة الركوب جاء بما يتماشى مع مسافة كل خط سير ومراعاة للبعد الإجتماعي للمواطنين مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة.

كلف المحافظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مدير إدارة المرور ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المواقف ومباحث التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من توافر المواد البترولية والإلتزام بالسعر الرسمي لمنع إستغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى للإلتزام بتعريفة الركوب الجديدة لعدم حدوث مشاكل في أسعار التعريفة الجديدة والتيسير على الركاب، مطالباً المواطنين بالتعاون مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف والجهاز التنفيذي وتحمل مسئولياتهم وعدم الإستجابة لإستغلال السائقين والإبلاغ فوراً عن المخالفين من خلال الاتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قد قررت تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 بسعر 17 جنيه للتر ، البنزين 92 بسعر 15.25 جنيه للتر، البنزين 80 بسعر 13.75 جنيه للتــــــر، الســولار بسعر 13.50 جنيه للتر، والكيروسين بسعر 13.50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

محافظ الشرقية يعتمد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

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