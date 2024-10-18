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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية والخارجية والتاكسي

محافظ السويس
محافظ السويس
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اعتمد اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة الميكروباص على الخطوط  الداخلية، والخارجية والتاكسي بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية اليوم.
 

وكان المحافظ قد عقد اجتماعا باللجنة المشكلة من اللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام  والاستاذ احمد وزيري السكرتير العام المساعد ومديري التموين ولجنة الاشراف علي المواقف واالازمات والكوارث ورؤساء الأحياء. 
 

واكد الشاذلي على اللجنة بالمتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود للتاكيد علي انتظام سير العمل بها والالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية لسيارات الاجرة والتاكسي ومنع اي استغلال للسائقين.

كما اكد انه سيتم محاسبة المخالف لأي قرارات خاصة بالتعريفة الجديدة او اسعارالوقود.

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