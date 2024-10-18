"التنمية المحلية × أسبوع" نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 106 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، خلال الفترة من يوم الجمعة 11 أكتوبر وحتى الخميس 17 أكتوبر الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 12 أكتوبر*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد يوم الأحد الموافق 14 أكتوبر2024 انطلاق الأسبوع الحادي عشر من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 ، بتنفيذه عدد 5 دورات تدريبية وهي: دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة "تنميه مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"، ودورة "الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم)، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرباً.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعاً مع أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك بمقر مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لمتابعة التحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة "WUF12"، فى شهر نوفمبر المقبل بالتعاون مع "الهابيتات".

كما تفقدت الدكتورة منال عوض والدكتور إبراهيم صابر ، الأعمال التي تقوم بها الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لإنشاء ساحتي انتظار جديدتين للسيارات خلف مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمحور المشير لتوفير أماكن انتظار للوفود المشاركة فى فاعليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة«WUF12» لاستيعاب الكثافات المتوقعة من المشاركين في المنتدي .

*الأحد 13 أكتوبر*

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، عدد من الاتصالات الهاتفية مع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، لمتابعة تطورات حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار

كما شاركت وزيرة التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع آناكلاوديا روزباخ، المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

*الأثنين 14 أكتوبر*

هنأت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، شركة المقاولون العرب ومحافظة دمياط بعد إعلان منصة Engineering News Record- ENR العالمية عن جوائز Best Global Projects Awards لعام 2024 ، وقد فازت شركة المقاولون العرب - للعام الرابع علي التوالي ممثلة للدولة المصرية - بجائزتين وكانت كالتالي: أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم لمشروع إعادة تأهيل كوبري دمياط التاريخي ، وهو المشروع الذي قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذه لصالح محافظة دمياط والذي شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتاحه في أبريل الماضي برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط السابق التي تبنت فكره إقامة المشروع .

*الثلاثاء 15 أكتوبر*

عقدت الدكتورة منال عوض، إجتماعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والدكتورة رانيا هداية، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنسق العام المنتدي الحضري العالمي لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة والمقرر انعقادها بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل .

كما استقبلت وزيرة التنمية المحلية، وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة ومارك ديفيس المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وسو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي وهيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة.

*الأربعاء 16 أكتوبر*

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب مصر ولوسندا الخشت منسق المشروعات بالمؤسسة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من القيادات بالوزارة لبحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

*الخميس 17 أكتوبر*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وفد من جمعية رسالة للأعمال الخيرية برئاسة المهندس محمد عبدالهادي الرئيس التنفيذي للجمعية والدكتور شريف يحي محمود مدير العلاقات الحكومية بجمعية رسالة، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين بالمحافظات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

واستقبلت وزيرة التنمية المحلية، عدداً من أعضاء مجلس النواب يمثلون لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والشباب والرياضة وهم النائب أحمد البعلي والنائب اللواء دكتور ثروت سويلم والنائب حسن خليل والنائبة ريهام عبدالنبي وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطنى المحافظات واستكمال كافة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات والمبادرات الرئاسية الهامة على ارض المحافظة.