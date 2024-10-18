ضبط 34 ألف نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة ضبط مالك مطبعة لقيامه بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على أكثر من 34 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.