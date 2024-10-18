ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 34 ألف نسخة كتاب بدون تصريح داخل مطبعة بالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة ضبط مالك مطبعة لقيامه بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بطباعة العديد من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وعثر بداخلها على أكثر من 34 ألف نسخة من الكتب والأغلفة الروائية والأدبية المقلدة والمنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون حماية حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مركز شرطة الخانكة مطبعة بدون ترخيص