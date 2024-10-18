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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

تفاصيل اغتيال يحيى السنوار.. محطات في حياة أبرز قادة حماس وعقل "طوفان الأقصى"| شاهد

اغتيال يحيى السنوار
اغتيال يحيى السنوار
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استشهد يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة، في اشتباكات مع جنود إسرائيليين، خلال دورية روتينية لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي، حيث واجه الجنود ثلاثة مسلحين، فتبادلوا إطلاق النار وقتلوهم.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحادث كان عرضيا وليس مبنيا على معلومات استخباراتية.

ويحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وُلِد عام 1962، تعرض للاعتقال من قبل إسرائيل عدة مرات، وحُكم عليه بأربع مؤبدات، لكنه أُفرج عنه في صفقة تبادل أسرى عام 2011، ليعود بعد ذلك إلى قيادة كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة.

تم انتخابه رئيسًا لحماس في قطاع غزة عام 2017، وأُعيد انتخابه في عام 2021.

في عام 2024، تولى رئاسة المكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية.

تعتبره إسرائيل العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى" التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوفها، أعلنت إسرائيل عن تصفيته كأحد الأهداف الرئيسية في عمليتها "السيوف الحديدية".

 

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