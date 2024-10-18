ننشر تعريفة الركوب لمركبات السرفيس والنقل العام والتاكسي في البحيرة

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تعريفة جديدة لركوب السرفيس، النقل العام، التاكسي، والتوكتوك، وذلك عقب صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بزيادة أسعار المواد البترولية صباح اليوم.

تعريفة الأجرة الجديدة في البحيرة

وكانت التعريفة الجديدة كما يلي:

سيارات الأجرة (السرفيس): 4 جنيه.

سيارات التاكسي (فتح العداد): 9.25 جنيه، وكل 1 كم بسعر 1.10 جنيه.

مركبات التوكتوك: 5.5 جنيه.

النقل الداخلي: تستمر قيمة التذكرة بواقع 4 جنيه.

وشددت المحافظ على ضرورة التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال الركاب، وضمان انتظام عمل كافة المرافق والخدمات في المحافظة.

كما وجهت المحافظ الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة مرور البحيرة ومباحث المرور، وإدارة مشروع المواقف للعمل على إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

وتم التأكيد على ضرورة إعلان التعريفة في أماكن واضحة بجميع المواقف لضمان التزام السائقين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على عدد الركاب وخطوط السير المرخصة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على تكليف إدارة مرور البحيرة بتكثيف الرقابة المرورية في جميع مواقف السيارات والطرق داخل المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من السائقين الذين يتجاوزون التعريفة المقررة أو خطوط السير. كما نبهت إلى أنه سيتم فتح باب التراخيص لسيارات أجرة جديدة لتغطية أي عجز محتمل في الخدمات.

وتهيب محافظة البحيرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود عبر الخط الساخن 114 أو من خلال الأرقام التالية:

0453345599

0453349447

0453342134

0453356397

فاكس: 01119996050