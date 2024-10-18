"العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية" تناقش الخطة الفنية للدورة الـ14

اجتمعت اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الرابعة عشرة برئاسة المنتج جابي خوري، وعضوية كل من: المخرج مجدي أحمد علي، الفنان التشكيلي محمد عبلة، الفنانة سلوي محمد علي، والدكتورة أماني الطويل، وبحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وقدمت إدارة المهرجان الخطة الفنية للدورة الجديدة وتفاصيل كل فعالياتها، وكذلك شعار الدورة.

تم مناقشة الوضع المالي، وضرورة تدبير استكمال ميزانية الدورة الـ 14 لإمكانية خروجها بشكل يليق باسم مصر والقارة الأفريقية، وكذلك التأكيد علي دعم صناع السينما التي يقدمها الشباب في القارة الأم ( أفريقيا )، بالإضافة لتنمية المهارات لأبناء محافظة الأقصر، وجنوب مصر في السينما والفنون التراثية، وكذلك المساهمة في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر التاريخية العريقة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، وأصبح ضمن قرار 1228لسنة 2018، للسيد رئيس الوزراء بدعم الحكومة للمهرجانات التي تلعب دورا مهما في مجالها وتخصصها، والمهرجان يقام بدعم من وزارات: الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.