ضبط 3 شركات تقوم بإلحاق العمالة بالخارج وتحتال على المواطنين ببنها

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 شركات بدون ترخيص تقوم بإلحاق العمالة بالخارج بمدينة بنها، والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير عقود عمل لهم بالخارج.

جرى التحفظ على القائمين على تلك الشركات، وتحررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود معلومات بقيام 3 شركات بدون ترخيص تخصصات فى النصب على المواطنين والشباب راغبى السفر والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير فرص عمل لهم بالخارج.

على الفور جرى تشكيل فريق بحث إشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وأسفرت جهود فريق البحث عن ضبط ثلاث شركات بدائرة قسم شرطة أول بنها في متخصصه في هذا النشاط الإجرامي.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط القائمين على تلك الشركات كما تم العثور بكل شركة على عدد من عقود العمل، وتأشيرات السفر، والصور الضوئية لجوازات السفر و أكلاشيهات، وعدد من تأشيرات العمل بإحدى الدول، وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبى العمل بالخارج واجهزة حاسب الى ومبالغ مالية كبيرة جارى حصرها.