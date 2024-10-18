محافظ البحيرة تتابع سير العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. صور

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على المتابعة المستمرة للموقف الحالى بمحطات الوقود وداخل المواقف العمومية للسيارات بعد قرار تحريك أسعار الوقود والذى تم تطبيقه ابتداءً من صباح اليوم.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة السيطرة والتحكم بالديوان العام بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة واللواء حسن موافي - السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة حيث تم متابعة جميع مراكز ومدن المحافظة وجميع مواقف السيارات والتواصل مع رؤساء الوحدات المحلية والتموين والمرور للوقوف على إنتظام سير العمل ومدى الإلتزام بالتعريفة الجديدة وكذلك الأنضباط وحسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات.



يأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوي، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه اعتباراً من اليوم لتصبح كالتالي:

بنزين 95 بسعر 17 جنيه/لتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيه/لتر، بنزين 80 بسعر 13.75 جنيه/لتر، والسولار والكيروسين بسعر 13.50 جنيه/لتر، بينما بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 9500 جنيه، وسعر غاز تمويل السيارات 7 جنيهات/م³.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الحالى بمحطات الوقود وداخل المواقف العمومية.

ووجهت محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المرور المستمر على مواقف السيارات للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة بكافة المواقف وعلى جميع الخطوط، مشددة على ضرورة الإنتهاء بشكل تام من وضع الإستيكارات على السيارات من الأمام والخلف ووضع بنرات بالمواقف توضح التعريفة الجديدة للركوب بكل الخطوط والتواصل مع المواطنين والركاب والإستفسار منهم عن الأجرة التي يتم تحصيلها .



كما شددت على جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لترصيد الكميات المتاحة في سجل 21 بترول الخاص بالمحطات، والتواصل في حالة وجود أي مشكلات أو تكدسات، مع تكثيف الحملات ورصد المخالفات من قبل الأجهزة المعنية.