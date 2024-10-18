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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

لبنان يستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت

السفارة الإيرانية
السفارة الإيرانية في بيروت
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استدعى لبنان القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت بعد تصريحات رئيس البرلمان الإيراني حول استعداد طهران للتفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار 1701، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أكد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أن التفاوض لتطبيق القرار 1701 يخص الدولة اللبنانية فقط، وذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أن تصريحات رئيس البرلمان الإيراني بشأن استعداد بلاده للعمل مع فرنسا لتحديد مستقبل لبنان وصاية مرفوضة.

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