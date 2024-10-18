السيسي: نقدر جهود بوتين لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة عن تقديره إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس.

وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

وقال الرئيس السيسي: “أود بداية، أن أعرب عن بالغ التقدير، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا”.