ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي: نقدر جهود بوتين لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة عن تقديره إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس.

وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبــد الفتــاح السيســى رئيس جمهورية مصـر العربيـة المسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس.

وقال الرئيس السيسي: “أود بداية، أن أعرب عن بالغ التقدير، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري وما تم بذله من جهد دءوب لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة في تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة الروسية السيسي